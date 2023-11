Convegno sulla Zes, invitati solo esponenti Pd. Iannone: "Provincia usata come comitato elettorale"

Il 24 novembre si terrà un convegno promosso dall’Ente Provincia e dall’Asi in cui si parla di Zes. Ma scoppia già la polemica per gli invitati. A sollevarla è il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone che rileva: “Peccato che il salone bottiglieri vedrà solo presenze del Pd. Lavori che si aprono con Alfieri e si chiudono con De Luca jr". Di qui la stoccata politica: "Cosa avranno da comunicare visto che non hanno realizzato nulla? È ammissibile che si faccia un convegno con logo istituzionale di Provincia ed Asi e preveda solo esponenti Pd? Sotto elezioni farlocche come quelle convocate da Alfieri di mercoledì hanno bisogno di lanciare esche con le loro promesse mai diventate realtà” conclude Iannone.