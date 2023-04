Convenzione stadio Arechi, Naddeo: “Consiglieri comunali esautorati, nessun confronto”

“Da oltre un mese ho chiesto formalmente un confronto ed il trattamento della convenzione con la Salernitana per l’utilizzo dello stadio Arechi, sia in Commissione Sport che in quella Statuto e Regolamenti: nessun ascolto”. Lo denuncia, su Facebook, il consigliere comunale di opposizione Corrado Naddeo a poche ore dalla firma della convenzione a Palazzo di Città.

La critica

L’esponente di Azione scrive: “Oggi alle ore 12 la convenzione sarà presentata alla stampa, per poi essere posta all’ordine del giorno e ratificata nel prossimo Consiglio Comunale. Desautorare così i Consiglieri comunali è un grave vulnus per la vita democratica nella nostra città”.