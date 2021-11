Convocato il consiglio comunale di Salerno, Celano all'attacco e Lambiase si scaglia contro la nomina di Loffredo

È stato convocato per, domani, mercoledì 24 novembre, alle ore 16:30, a Palazzo di Città, il Consiglio Comunale di Salerno. All'ordine del giorno, la convalida degli eletti e dei subentranti, il giuramento del Sindaco, l'elezione del Presidente del Consiglio, l'elezione del Vice Presidente del Consiglio, la comunicazione del Sindaco sulla nomina dei componenti della Giunta. E, ancora, la nomina della Commissione Elettorale Comunale, gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del comunale in Enti, Aziende e Istituzioni, le commissioni Consiliari Permanenti, la relazione sul programma dell'Amministrazione ( art. 46 comma 3 Dlgs n° 267/2000), il bilancio consolidato del Comune di Salerno esercizio 2020 e la realizzazione della nuova sede del complesso dell'Azienda Universitaria Ospedaliera S.Giovanni e Ruggi d'Aragona” in località Fuorni.

Per partecipare

Il salone dei Mmarmi sarà allestito nella stretta osservanza della normativa anti Covid per impedire ogni eventuale diffusione del contagio. Per evitare assembramenti e rispettare le disposizioni anti Covid-19, l'accesso sarà consentito a trenta cittadini che invieranno una apposita richiesta all’indirizzo consigliocomunale@comune.salerno.it , indicando le proprie generalità e un recapito telefonico. La mattina del 24 novembre potranno accedere esibendo il proprio documento di riconoscimento all’ingresso di Palazzo di Città.

Opposizione all'attacco

Intanto, parla di "amministrazione allo sbando", il capogruppo in Comune di Forza Italia, Roberto Celano: "In campagna elettorale, il sistema progressista annunciava con grande enfasi di aver prorogato, con delibera di GC n.180 del 30.06.2021, la sospensione del pagamento della tassa di soggiorno al 31.12.2021. Una deliberazione certamente apprezzata dagli operatori turistici e mirante, con tutta evidenza, a far breccia tra gli imprenditori del settore con finalità elettorali. I suddetti operatori hanno, evidentemente, poi acquisito prenotazioni dai visitatori anche sul presupposto che sul prezzo stabilito non sarebbe stata poi aggiunta alcuna tassa, come deliberato dall'Amministrazione nell'imminenza delle elezioni. Successivamente, con Delibera di GM n. 302 del 17 novembre, l'Amministrazione ha proceduto ad una incredibile e vergognosa retromarcia, disponendo il pagamento della tassa di soggiorno a partire dal1 dicembre prossimo. - continua Celano - A prescindere che le deliberazioni sulle tariffe sono strettamente di competenza del Consiglio Comunale (la GM può sull’imposta di soggiorno determinare unicamente modalità e tempi di pagamento), si evidenzia come una tale determinazione abbia prodotto gravi difficoltà nei confronti degli imprenditori turistici salernitani che avevano precedentemente promosso il soggiorno in città in esenzione della suddetta tassa, per cui si era stabilito l’esonero".

Poi, l'appello:

Intervenga immediatamente il Prefetto a difesa delle prerogative dei Consiglieri Comunali e del ruolo del Consiglio, sovente scavalcato da determinazioni quantomeno anomale dell’Amministrazione. L’assessore alla trasparenza è ancora una volta non pervenuto.

L'intervento di Catello Lambiase (M5S) sulla nomina per la presidenza del Consiglio di Loffredo

“Sono sempre stato convinto che nella scelta delle figure di garanzia debbano essere nominate tutte quelle di specchiata moralità, sulle quali non debba pendere nessun benché minimo dubbio. Apprendo dagli organi di stampa che il vertice di maggioranza ha partorito il nome del futuro presidente del consiglio comunale. Trattasi di Dario Loffredo, già assessore al commercio, lasciato a bocca asciutta nella nuova composizione della Giunta, raggiunto pochi giorni fa da un avviso di conclusione delle indagini preliminari e “accusato” di concorso in turbativa d’asta e che rischia – dunque – un processo nelle aule di tribunale".

Lambiase, punta il dito contro "una consiliatura nata tra indagini ed arresti troverebbe da parte della maggioranza consiliare degna conclusione con un consigliere sotto indagine della magistratura a presiedere l’assise: questo sarebbe l’ennesimo schiaffo alla cittadinanza da parte di un'amministrazione arroccata nel Palazzo, noncurante di ciò che avviene fuori. Come Movimento 5 stelle non possiamo che opporci a questa scelta inopportuna e scellerata che ha come unico obiettivo quello di compensare la bocciatura di Loffredo da assessore a scapito della credibilità di un Consiglio comunale di fronte ai cittadini". Promette battaglia, infine, Lambiase: "Se domani in Aula la maggioranza dovesse persistere nella sua intenzione non potremmo far altro che combatterla duramente, con ogni mezzo e in ogni modalità possibile, per difendere la cosa pubblica che sta diventando sempre più cosa loro”.