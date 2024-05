Convocato il consiglio provinciale: 16 punti all'ordine del giorno

Il Presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, ha convocato il Consiglio Provinciale in seduta pubblica, ordinaria e di prima convocazione per il giorno 3 maggio alle ore 11,00.

L'ordine del giorno

1. Comunicazioni del Presidente della Provincia;

2. Approvazione verbali delle sedute precedenti;

3. Interrogazione dei Consiglieri Amato e Gioiella avente ad oggetto: "Richiesta intervento su

Strade Provinciali nel Comune di Campagna (SA)";

4. Interrogazione del Consigliere Del Sorbo avente ad oggetto: Lavori di messa in sicurezza "SR

ex SS 407 Comune di Buccino";

5. Interrogazione dei Consiglieri Amato e Gioiella avente ad oggetto: "Interventi urgenti di "misure di sicurezza stradale" sul territorio comunale di Camerota (SA) strada SP 66 detta "Ciglioto" verso frazione Licusati e Mingardina”;

6. Interrogazione dei Consiglieri Amato e Gioiella avente ad oggetto: "Lavori di realizzazione

nuovo Svincolo fondovalle Sele-Contursi Terme";

7. Interrogazione del Consigliere Del Sorbo avente ad oggetto: "SR ex SS 447 Comune di Ascea";

8. Interrogazione del Consigliere Del Sorbo avente ad oggetto: "SP 13 Comune di Trentinara. Lavori di messa in sicurezza mediante ricostruzione delle opere di sostegno della sede stradale in corrispondenza dell'attraversamento sul Vallone Corsole";

9. Interrogazione del Consigliere Del Sorbo avente ad oggetto: "SP 267 Comune di Casal Velino";

10. Interrogazione del Consigliere Aliberti avente ad oggetto “SP 66 denominata Ciglioto - Stato

dell'arte con urgenza messa in sicurezza";

11. Interrogazione dei Consiglieri Amato e Gioiella avente ad oggetto: "Interventi urgenti di

"misure di sicurezza stradale" SP 268/A sul territorio comunale di Palomonte";

12. Interrogazione dei Consiglieri Amato e Gioiella avente ad oggetto: "Interventi urgenti di

"misure di sicurezza stradale” sul territorio comunale di Cava de' Tirreni SP129 e 129A";

13. Ratifica Decreto del Presidente della Provincia n.38 del 6/3/2024 ad oggetto: "Esercizio 2024. Prima variazione di bilancio e seconda applicazione di quote di avanzo di amministrazione presunto 2023 al bilancio, ai sensi dell'art. 187, comma 3, del D.Lgs 267/2000";

14. Declassificazione e dismissione nel Comune di Vietri sul Mare della SP 79 "Innesto SP75 -

Raito" dal km 0+000 al Km 0+679 intera tratta;

15. Declassificazione e dismissione nel Comune di Atena Lucana della SP99 (Innesto SS 166

Stazione di Atena Lucana) dal km 0+000 al km 0+281 e della SP232 (Circumvallazione di Atena Lucana) dal km 0+000 al Km 0+808;

16. Riconoscimento debiti fuori bilancio da sentenze: