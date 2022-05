“Valorizzare il lavoro, riqualificare il futuro”, convocato il congresso della Feneal Uil Salerno

E’ in programma per venerdì 13 maggio, alle 9.30, presso il Grand Hotel Salerno il 18° Congresso della Feneal Uil della provincia salernitana sul tema: “Valorizzare il lavoro, riqualificare il futuro”. In primo piano la situazione del comparto delle costruzioni con un’ampia riflessione del segretario provinciale Patrizia Spinelli. Intervengono: Gerardo Pirone (segretario generale Cst Uil Salerno); Andrea Lanzetta (segretario generale Feneal Uil Campania), Giovanni Sgambati (segretario generale Uil Napoli e Campania). Presiede Vincenzo Mudaro (tesoriere Feneal Uil) e conclude Francesco Sannino (segretario nazionale Feneal Uil).

Il commento

“È l’occasione - sottolinea Spinelli - per evidenziare una volta di più le occasioni di sviluppo e di crescita insite nel Pnrr per la nostra provincia e, nello stesso tempo, la necessità di non perdere tempo, di lavorare in stretta sintonia con enti ed istituzioni con un solo obiettivo: dare risposte concrete al territorio che deve e può uscire da anni difficili, se pensiamo all’ultimo decennio. La pandemia è stata un’ulteriore prova che, ora, apre un percorso con opportunità legate ai finanziamenti anche europei. Non possiamo perdere questa occasione di rinascita. Come pure, il sindacato è al lavoro, per come può e deve, al fine di dare la propria mano a chi soffre ed è in difficoltà per la guerra in corso in Ucraina”.