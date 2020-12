Bilancio, Piazza Alario e terminal bus in via Vinciprova: battaglia in Consiglio

Il Consiglio Comunale è stato convocato presso il Salone dei Marmi del Palazzo di Città per il 30 dicembre prossimo alle ore 9.30.

I provvedimenti finanziari

All’ordine del giorno ci saranno diversi provvedimenti finanziari: l’assestamento generale del Bilancio di Previsione 2020 – ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri di bilancio; approvazione del Bilancio Consolidato del Comune di Salerno esercizio finanziario; riconoscimento debiti fuori bilancio; piano ordinario di revisione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Salerno al 31 dicembre 2020; affidamenti in house alla società “Sinergia srl”; ulteriori agevolazioni Tosap per i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche; imposta di soggiorno e sospensione primo trimestre 2021; differimento termine pagamento canone unico o tributi minori.

Gli altri temi

L’assise municipale discuterà anche della sdemanializzazione/declassificazione cessione dei relitti stradali via Rafastia; del Regolamento per l'assegnazione e gestione degli orti urbani; della Mozione inerente alla delocalizzazione del capolinea/terminal bus via Vinciprova; dei lavori in Piazza Alario che, nelle ultime settimana,e hanno suscitato non poche polemiche.