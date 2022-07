Cosimo Adelizzi nominato responsabile organizzativo di "Insieme per il Futuro"

È il parlamentare ebolitano Cosimo Adelizzi il nuovo responsabile organizzativo de "Insieme per il Futuro", la rete creata dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, dopo l'uscita dal Movimento Cinque Stelle. Adelizzi è stato nominato nella giornata di ieri.

Le dichiarazioni

"Ringrazio Luigi Di Maio e tutti gli eletti riuniti in assemblea per la fiducia che mi hanno accordato per un ruolo così delicato" afferma l'ex parlamentare grillino: "Pazienza nell’ascolto e dialogo costante con tutte le realtà ci consentiranno di portare la voce dei territori nelle sedi opportune. Comune per Comune, Provincia per Provincia, Regione per Regione. La mia disponibilità è massima. Da campano guardo alla mia terra con attenzione, e la stessa attenzione la rivolgerò alle altre aree del Paese. Con l’approvazione dell’ultimo decreto sul Pnrr, avvenuta solo pochi giorni fa, abbiamo dimostrato ancora una volta di voler scrivere, costi quel che costi, un futuro migliore per questa Italia, da Sud a Nord. Il territorio non deve più essere il fanalino di coda. Saremo cassa di risonanza per quella cultura, per quella economia sostenibile, per quella formazione dei nostri giovani che diverranno il perno su cui costruire il futuro del Paese".