Adelizzi (Impegno Civico): "Voto a noi è l'unico che salva il Reddito di Cittadinanza"

“Il voto a Impegno Civico è l’unico in grado di salvare il reddito di cittadinanza, che Giorgia Meloni e la destra attaccano ferocemente, come se fosse il male assoluto in Italia da eliminare a tutti i costi. Meloni vuole abolirlo, senza preoccuparsi minimamente delle conseguenze per quelle famiglie che mettono il piatto a tavola o pagano le bollette o fanno visite mediche proprio grazie a quel reddito”. Lo afferma Cosimo Adelizzi, candidato capolista di Impegno Civico con Luigi di Maio alla Camera dei deputati nel collegio plurinominale che ricomprende tutti i comuni delle province di Salerno e Avellino.

“Votare Meloni, Salvini e Berlusconi significa cancellare il reddito. L’unica coalizione che si è presa l’impegno, grazie a Luigi Di Maio, di mantenerlo, migliorandolo e potenziandolo, è quella progressista, la sola in grado di battere la destra e portare a casa risultati per i cittadini. Sostenere le liste solitarie di Calenda o di Conte significa dare man forte proprio al trio sfascia conti che vuole abolirlo. Non possiamo consentirlo. È in gioco il futuro di milioni di nostri concittadini e la tenuta socio-economica del Paese. Noi di Impegno Civico ci batteremo per difenderlo insieme a chi ci sosterrà con il suo voto domenica 25 settembre”, conclude il parlamentare.