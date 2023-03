Cospito, De Luca agli studenti: "Umanità per questo detenuto". L'ira di Fratelli d'Italia: "Non ha senso delle istituzioni"

E' polemica sulle dichiarazioni rilasciate, durante un'iniziativa organizzata al liceo Severi di Salerno, dal governatore della Campania Vincenzo De Luca rispetto alla vicenda dell'anarchico Cospito per il quale ha chiesto “umanità”.

La replica di Fratelli d'Italia

Non si fa attendere la replica del senatore salernitano Antonio Iannone (FdI): “De Luca pacifista e permissivista sarebbe una barzelletta se non fosse grave il fatto di trasmettere ai ragazzi del liceo Severi di Salerno che Cospito è una vittima dello Stato. Un’irresponsabile rappresentazione di un delinquente che non riconosce lo Stato, che si è macchiato di gravi crimini di cui dovrebbe chiedere scusa alle vittime e ai familiari, che ha intrattenuto rapporti con le brigate rosse inneggiando alla violenza politica. Si è capito che De Luca è in confusione e non sa più a cosa votarsi ma trasmettere questi messaggi agli studenti è assolutamente diseducativo. Capiamo le sue origini comuniste ma avrebbe dovuto maturare un po’ di senso delle istituzioni”.

Le parole di De Luca

In mattinata, il governatore aveva dichiarato: “Non mi piace il dibattito sviluppato sul 41 bis. Nella Costituzione c'è scritto che la carcerazione non può mai perdere il suo carattere di umanità e il suo obiettivo di recupero, anche dei peggiori delinquenti. Se parliamo di terroristi e mafiosi e parliamo di pericolo di collegamento reale con l'esterno, io sono d'accordo con il 41 bis, ma il 41 bis non può significare la forma mascherata di pena di morte. A quel punto dovete decidere che si introduca in Italia la pena di morte, altrimenti siete degli ipocriti". E ancora: "Lo Stato non può accettare i ricatti, ma non credo che si possa trasformare questo detenuto - ha aggiunto su Alfredo Cospito - in un simbolo di terrore e di pericolo per la sicurezza nazionale. Non vado oltre perché non ho tutti gli elementi di conoscenza, ma per quello che riesco a capire non mi pare che sarebbe sbagliato far prevalere un elemento di umanità nei confronti di questo detenuto”.