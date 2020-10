Covid-19 a Baronissi, Siniscalco (Lega): "E' il momento della responsabilità"

Nella serata dell'8 ottobre, il coordinamento cittadino della Lega Salvini di Baronissi si è riunito per discutere della delicata situazione epidemiologica che sta vivendo il comune della Valle dell'Irno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il commento

"Non è il momento delle polemiche, ma dell’unità e della responsabilità - ha spiegato il coordinatore cittadino Tony Siniscalco - Anche se non condividiamo la riapertura a singhiozzo delle scuole, non contestiamo la decisione e restiamo disponibili per eventuali necessarie collaborazioni con l’amministrazione. Chiediamo però una maggiore sollecitazione all’Asl, perché ci sono ritardi nell’individuazione e sopratutto nell’eseguire il tampone alle persone che sono state a contatto con i positivi. Sarebbe opportuna una comunicazione più adeguata poiché è assurdo che Baronissi sia additata come la Codogno del Sud, mentre ci sono altri comuni con un numero (e la relativa percentuale) di contagiati di gran lunga superiore al nostro. Questo porta ad un immotivato impoverimento del nostro settore commerciale e un clima di ansia e terrore per i nostri cittadini. Ripetiamo, la situazione è delicata, bisogna stare attenti e rispettare i protocolli ma essere responsabili e realisti. Noi ci siamo" ha concluso Siniscalco.