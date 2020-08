Covid-19, Cirielli (FdI): "Rischio zona rossa, De Luca va commissariato"

"La Campania registra 189 casi con soli 4359 tamponi, mentre la Lombardia 289 casi con 18701 tamponi. Se la matematica non è un'opinione, De Luca e la sua amministrazione regionale di centrosinistra stanno imbrogliando i cittadini per non far sapere a tutti quello che è evidente: la Campania è fuori controllo. Abbiamo tantissimi casi positivi in più, nonostante la cifra miserabile di tamponi effettuati". Lo denuncia, in una nota, il Questore della Camera e parlamentare campano di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il rischio "zona rossa"

Per il fedelissimo di Giorgia Meloni "se continua così, per colpa dell’incapacità dell’amministrazione De Luca, diventeremo una zona rossa; altro che bloccare la mobilità dalle altre regioni. Presenterò - conclude Cirielli - un’interrogazione urgente per commissariare De Luca, perché è evidente che non è in grado di fronteggiare l'emergenza sanitaria e quindi di tutelare la salute dei campani”.