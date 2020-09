Covid-19, Cirielli (FdI): “De Luca attacca le forze dell’ordine per mascherare i suoi disastri”

Dopo le critiche del governatore della Campania Vincenzo De Luca all'operato delle Forze dell'Ordine, rispetto ai controlli anti-Coronavirus, esplode la polemica politica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'affondo

A replicargli è il Questore della Camera dei Deputati Edmondo Cirielli, secondo il quale l'ex sindaco di Salerno "è fuori controllo ed andrebbe interdetto politicamente". “E’ vergognoso e oltraggioso il suo scaricabarile nei confronti le Forze dell’Ordine, per mascherare il disastro dei ritardi sui tamponi e sui controlli all’aeroporto di Capodichino (Napoli). I nostri uomini e le nostre donne in divisa - aggiunge il parlamentare salernitano di Fratelli d'Italia - andrebbero solo ringraziati per l’impegno che, quotidianamente, mettono in campo con enormi difficoltà per garantire la sicurezza nelle nostre città. E spesso vengono finanche insultati ed aggrediti senza ricevere alcuna solidarietà dal Governo Pd-M5S, sostenuto anche da De Luca. Se l’emergenza sanitaria sta nuovamente degenerando in Campania, la colpa è soltanto di chi non ha adottato nei tempi giusti le doverose misure di informazione, di prevenzione e di sicurezza per impedire l’incremento dei contagi, riaprendo le discoteche e non chiudendo le frontiere mettendo così in pericolo la salute dei cittadini. E questa persona è proprio De Luca che, insieme al suo partito (il Pd), di fronte a questa drammatica situazione, dovrebbero soltanto chiedere scusa ai campani e alle Forze dell’Ordine”.