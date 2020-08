Covid-19, Campania supera Lombardia per contagi: Caldoro e FdI contro De Luca

Esplode la polemica politica dopo che gli ultimi contagi della Campania hanno superato quelli della Lombardia. Nel mirino del centrodestra finisce il governatore della Campania Vincenzo De Luca, che, invece, ha rivendicato il lavoro in corso in queste settimane.

Le stoccate degli avversari

"I dati di oggi dicono che la Campania di De Luca è prima in Italia per contagiati. Un nuovo record negativo di cui avremmo fatto volentieri a meno". Così Stefano Caldoro, candidato presidente del centrodestra in Campania. "Un numero altissimo, nonostante i pochi tamponi effettuati rispetto ad altre Regioni d'Italia" aggiunge Caldoro. "Niente scuse, basta battute, serve un commissario che si occupi seriamente della salute dei cittadini campani. De Luca dimostra di non avere la lucidità per guidare la Regione in questa fase così delicata. Per fare campagna elettorale mette a rischio la salute dei cittadini, tiene bassi i tamponi per nascondere i veri dati dei contagiati, vuole tenere chiuse scuole e attività commerciali senza una ragione reale". "Si comporta come un dittatorello sudamericano che se ne frega delle condizioni di salute e di vita del proprio popolo".

Molte critiche giungono anche da Fratelli d’Italia. “La Campania con 270 nuovi casi positivi su 6.729 tamponi effettuati supera oggi la Lombardia (235 casi positivi con 12.863 tamponi processati). La situazione è drammaticamente fuori controllo e il governo deve intervenire subito” dichiara il questore della Camera e parlamentare salernitano Edmondo Cirielli. "Se continua così, per colpa dell'incapacità dell'amministrazione di centrosinistra guidata da De Luca, diventeremo presto una zona rossa - rimarca -- Come annunciato, presenterò un'interrogazione urgente al ministro Speranza di commissariare ad horas il governatore De Luca, perché è ormai evidente a tutti che non è in grado di fronteggiare l'emergenza sanitaria e quindi di tutelare la salute dei campani. Altro che modello da seguire, ha ragione Caldoro: quello di De Luca è un pericoloso fallimento". Gli fa eco il senatore Antonio Iannone: “Il Governatore della Campania ha conquistato un nuovo record negativo: la Campania è prima per numero di nuovi contagiati e batte la Lombardia nonostante i tamponi effettuati siano poco più della metà. Ora De Luca a chi darà la colpa? Al suo Governo nazionale? Ai portaseccia? Ai venditori di cocco? Era facile fare il gallo sulla spazzatura quando il virus al Sud non c’era ed il resto d’Italia era già chiuso. Il lanciafiamme che nessuno ha visto neanche allora era solo una costruzione mediatica. I guappi di cartone si squagliano con l’acqua e con il sole.”