Covid-19, Conte boccia De Luca: "Non ci sarà alcun lockdown generalizzato"

Non ci sarà alcun lockdown generalizzato come richiesto, nei giorni scorsi, dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. A confermarlo, dopo il commissario Arcuri, anche il premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo Dpcm.

L’intervento

Il presidente del consiglio ha spiegato: “L'obiettivo è chiaro: vogliamo tenere sotto controllo la curva epidemiologica perche' solo cosi' riusciremo a gestire la pandemia senza rimanerne sopraffatti. Ma questo significa offrire risposta efficiente e cure adeguate a tutti i cittadini e scongiurare lockdown generalizzato, il Paese non può più permetterselo". Per Conte "dobbiamo salvaguardare l'economia e il diritto alla salute”.

Il coprifuoco

Conte ha anche precisato: "Non è stato introdotto il coprifuoco, non è una parola che amiamo. Raccomandiamo a tutti di muoversi solo per motivi di lavoro, salute, studio e necessitò".