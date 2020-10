Covid-19, Dadone boccia De Luca: "Ha sbagliato, le scuole dovevano restare aperte"

Il ministro della Pubblica Amministrazione: "Abbiamo tenuto i ragazzi a casa nella prima fase dell'emergenza, quando le scuole non erano in grado di garantire il distanziamento, quando avevamo classi pollaio ovunque. Ma ora questa non deve succedere"