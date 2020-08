Rientra da Malta a Baronissi, giovane positivo al Covid-19

Ancora un cittadino positivo al Covid-19 nel comune di Baronissi. Lo ha comunicarto, questa sera l’Asl al sindaco Gianfranco Valiante. E’ un giovane rientrato da un viaggio a Malta, asintomatico, sta bene, da diversi giorni è isolato in casa; i suoi contatti sono stati individuati dall’Asl.

Il bilancio

Il primo cittadino precisa: “Al momento sono complessivamente tre le persone in città positive al Coronovirus, tutte godono buona salute. Raccomando a tutti l’uso della mascherina protettiva, l’osservanza del distanziamento sociale e la massima igiene personale. Rispetto per se stesso e per tutti gli altri”.