Covid-19 a Pagani, la provocazione del sindaco: "Scuole chiuse? Divieto di uscita per gli studenti"

Il primo cittadino annuncia per lunedì prossimo (15 febbraio) una decisione sulle scuole e, allo stesso tempo, assicura che, in caso di chiusura, ci sarà anche un provvedimento per vietare agli studenti di uscire

Suona più come una provocazione ma, di fondo, ci potrebbe essere anche la verità. Il sindaco di Pagani Raffaele Maria De Prisco annuncia per lunedì prossimo (15 febbraio) una decisione sulle scuole e, allo stesso tempo, assicura che, in caso di chiusura, ci sarà anche un provvedimento per vietare agli studenti di uscire.

Il post

De Prisco scrive sui social: “Lunedì il Coc, prenderò atto della situazione con molta serenità. Ovviamente a chiusura della scuola dovrà corrispondere ordinanza di divieto di uscita di casa dei ragazzi, divieto di uscita anche se accompagnati dai genitori”.