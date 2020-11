Covid-19, l'annuncio di Attilio Pierro (Lega): "Sono positivo"

Il consigliere regionale della Lega Attilio Pierro, con un post pubblicato su Facebook, ha comunicato di essere stato trovato positivo al Covid 19.

“Cari amici, purtroppo devo comunicarvi che ho contratto il CoVid19. Sto bene, non ho sintomi e sono molto dispiaciuto di dover fermare per un po’ di giorni la mia attività politica. Ci terremo in contatto sui social, un caro abbraccio a tutti. Vi voglio bene”.