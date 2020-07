Covid-19 a Salerno, Santoro: "Comunicare la sintomatologia, non solo i casi"

“Dati gli ultimi casi a Salerno e Provincia che hanno scatenato una nuova operazione di sciacallaggio politico”, il consigliere comunale e provinciale Dante Santoro scende nuovamente in campo con un'apposita e mirata richiesta inviata alla Regione Campania, all'Asl, al Comune ed alla Provincia di Salerno.

La proposta

Il giovane politico denuncia: “Mentre c'è chi specula sull'emergenza sanitaria ed economica, noi continuiamo la nostra lotta per la prevenzione e la corretta informazione”. Poi annuncia: “Nella giornata di oggi ho protocollato una richiesta alle autorità competenti, con cui ho richiesto che vengano diffusi pubblicamente insieme al numero di positivi anche i sintomi di ogni positivo al Covid-19. Ad esempio, su 30 casi andranno specificati quanti sono asintomatici e quanti presentano sintomi (indicando le sintomatologie). Con ciò diciamo: non abbassiamo la guardia ma garantiamo il diritto di conoscere il nemico contro cui stiamo combattendo in questo momento".