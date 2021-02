Covid-19 a Salerno, Zitarosa: “Coinvolgiamo gli alberghi per isolare i giovani positivi con familiari fragili”

“Il Comune di Salerno indica una manifestazione d’interesse per le strutture alberghiere in modo che possano ospitare quelle persone, soprattutto giovani, risultate positive al Covid-19 che potrebbero contagiare i familiari più fragili”. La proposta arriva dal consigliere comunale indipendente Peppe Zitarosa alla luce, soprattutto, dell'aumento dei contagi nel capoluogo.

La proposta

Zitarosa racconta: "Sto ricevendo molte chiamate da parte di ragazzi e ragazze, fortunatamente asintomatici, che però vivono con genitori o nonni anziani oppure con patologie pregresse che rischiano di essere contagiati. A tale problematica c’è, secondo me, una soluzione: l’Amministrazione comunale consenta a questi cittadini di potersi isolare all’interno di una struttura alberghiera (individuata attraverso un’apposita manifestazione d’interesse) in modo che non possano rappresentare un pericolo per le persone fragili a loro vicine. Questa iniziativa potrebbe rappresentare anche un aiuto per le strutture ricettive ed alberghiere salernitane che, a causa del Covid-19, stanno vivendo una drammatica crisi” conclude Zitarosa.