Covid-19, medico positivo all'ospedale di Oliveto Citra: interrogazione di Iannone

“Presenterò un'interrogazione parlamentare sul caso di positività che si è registrato all'ospedale di Oliveto Citra”. Lo annuncia il senatore e commissario regionale di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, che esprime perplessità sul modus operandi del sistema sanitario attuale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le critiche

L’esponente della destra salernitana si domanda: “Sono state prese decisioni tempestive per scongiurare che parta un focolaio? Dalle notizie che ho – rivela - a me non sembra. Il personale medico che era di turno con il dottore positivo è rimasto in servizio, tamponi a rilento, e Pronto Soccorso esposto a grave rischio di diventare fonte del contagio. De Luca si dia una svegliata, invece di fare il candidato a tempo pieno e il Governatore a tempo perso'' conclude Iannone.