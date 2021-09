Green pass, parla Malpezzi: "Noi compatti e coerenti, Lega ambigua"

"Noi - ha spiegato la Malpezzi - riteniamo che anche tutti i prossimi provvedimenti che riguarderanno l'estensione del Green pass, che significano mettere in sicurezza il nostro Paese, consentire la sicurezza anche di un anno scolastico più sereno per i nostri ragazzi, ci dovrebbe vedere tutti alleati e parlare con una voce sola rispetto a questo tema"

"Noi siamo assolutamente compatti rispetto al certificato verde. Gli unici che stanno tenendo una posizione assolutamente coerente. Chi sta mettendo a rischio tutto è la Lega con le ambiguità". Lo dichiara la capogruppo del Pd al Senato Simona Malpezzi, a margine della visita alla Casa Albergo "Immacolata Concezione", a Salerno, insieme alla capogruppo del Pd alla Camera dei Deputati Debora Serracchiani, al vice capogruppo del Pd alla Camera dei Deputati Piero De Luca, al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, all'assessore alle Politiche Sociali Nino Savastano.

I dettagli

"Noi - ha spiegato la Malpezzi - riteniamo che anche tutti i prossimi provvedimenti che riguarderanno l'estensione del Green pass, che significano mettere in sicurezza il nostro Paese, consentire la sicurezza anche di un anno scolastico più sereno per i nostri ragazzi, ci dovrebbe vedere tutti alleati e parlare con una voce sola rispetto a questo tema. Probabilmente, chi ancora ieri si è astenuto rispetto a determinati voti, è perché sta strizzando l'occhio ad alcuni elettori durante la campagna elettorale. Non si fa campagna elettorale sulla salute dei cittadini. Poi ci sono i bravi amministratori che devono risolvere i problemi che altri hanno provocato".