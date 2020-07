Covid a Salerno, Caldoro a De Luca: "Più controlli e meno multe a fini elettorali"

"A Salerno la situazione non è più sotto controllo. Sia garantita una prevenzione seria, si aumentino i controlli senza scatenare guerre ai commercianti ed a chi lavora". Così Stefano Caldoro, candidato presidente del centrodestra unito in Regione Campania dopo l’aumento dei contagi nel comune capoluogo, da sempre fortino elettorale del suo avversario del Pd Vincenzo De Luca.

L’appello

Caldoro sfida il governatore in carica: “De Luca - ha ripetuto al Tgcom24 - non faccia nascondere i dati e non ignori il caso. Ammetta gli errori e avvii una concreta azione di controllo e monitoraggio. Sta sottovalutando il problema". "La salute dei salernitani e dei campani si garantisce con la prevenzione e non con le punizioni, le chiusure e le multe a fini elettorali" conclude l’esponente del centrodestra.