Crescent, Napoli contro le opposizioni: "Interrogazione piena di errori, nostre risposte ineccepibili"

“Questa storia del Crescent rappresenta un caso di studio. Credo sia una delle opere più sorvegliante, vagliate e setacciate del mondo”. Con queste parole il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli questa mattina, a Palazzo di Città ha risposto ai giornalisti che lo sollecitavano sulla questione relativa alla costruzione del Crescent, che è finita al centro di un’interrogazione parlamentare presentata dal deputato Pino Bicchielli, a cui ha risposto nei giorni scorsi il Ministero dell’Ambiente.

La replica

Il primo cittadino ricorda che “costantemente ho avuto ragione sulle contumelie e sulle avversità preconcette che venivano dalla parte delle opposizioni, talora innamorate del loro ruolo a prescindere dai benefici della città. Abbiamo reso le risposte ad una interrogazione parlamentare che - ha attaccato Napoli - conteneva una serie di errori, imprecisioni e imperfezioni. Abbiamo risposto, credo, con valutazioni tecniche ineccepibili ed abbiamo fatto in modo che non si facesse un ulteriore processo nell’aula del consiglio comunale: i processi si fanno in tribunale, l’aula del consiglio comunale fa politica. Abbiamo fatto prevalere, insomma, il senso buono della politica e delle considerazioni nel merito”