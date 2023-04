Crescent, Piero De Luca replica a Bicchielli: "Ho presentato interrogazione, si informi prima di parlare"

“Resto basito da alcune dichiarazioni di colleghi parlamentari che affermano che la mia interrogazione parlamentare, successiva alle dichiarazioni del Ministro Pichetto Fratin sul Crescent e Piazza della Libertà, non esisterebbe. È una cosa che mi fa sorridere”. Così in una nota il deputato del Pd Piero De Luca replica alle critiche del collega del gruppo Noi Moderati Pino Bicchielli, giunte durante una conferenza stampa a Palazzo di Città.

La replica

L’esponente del Pd spiega: “Lo scorso 16 marzo ho depositato un’interrogazione al Ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin perché ha definito abusive le opere di Piazza della Libertà e dell’edificio Crescent, progettate dall'archistar Ricardo Bofill, facendo riferimento ad informazioni parziali ed inesatte. Le parole del Ministro esprimevano delle gravi falsità - dichiara De Luca - e per questo ho depositato un atto di sindacato ispettivo per chiedere chiarimenti sulle ragioni e sulle fonti della falsa ricostruzione operata dal Ministro. Come per ogni atto del genere, gli uffici della Camera provvedono ad effettuare i passaggi procedurali di rito nei tempi previsti. Il collega Bicchielli, mosso evidentemente dall’inesperienza, ha lanciato il cuore oltre l'ostacolo, dicendo una cosa non vera. Aveva il dovere di informarsi bene evitando di fare confusione con il solo intento evidentemente di distogliere l'attenzione dalle risposte che, invece, attendiamo dal Ministro”, conclude il deputato dem.