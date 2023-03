Crescent "abusivo" secondo il Ministero, tutta l'opposizione chiede la discussione in consiglio comunale

Tutti i consiglieri comunali di opposizione al Comune di Salerno, questa mattina, hanno firmato una mozione, indirizzata al sindaco Vincenzo Napoli ed al presidente del consiglio comunale Dario Loffredo, con cui chiedono, anche alla luce della recente comunicazione del Ministero dell’Ambiente, di inserire tra gli argomenti all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale la vicenda relativa alla costruzione del Crescent e di Piazza della Libertà. Il consiglio comunale di Salerno - si legge nella mozione - "anche alla luce della illegittimità di opere realizzate in assenza di titoli edilizi-urbanistici ed ai rischi per la pubblica incolumità che potrebbero conseguirne, evidenziata in una recente nota del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che, già nel 2021, ha provveduto a diffidare l’Amministrazione Comunale per l’attuazione di conseguenziali adempimenti".

La richiesta

Di qui la richiesta al sindaco Napoli di “dare attuazione alla sentenza n. 91/2021 con cui il Gip del Tribunale di Salerno, Giovanna Pacifico, si è pronunciato in merito all’illegittimità di alcune trasformazioni urbanistico-edilizie realizzate nella città di Salerno in assenza dei necessari titoli abilitativi, adottando tutti i provvedimenti cautelari ed inibitori in riferimento al rischio concreto ed accertato di esondazione del Torrente Fusandola.Si evidenzia che, come anche precisato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in risposta ad una recente interrogazione parlamentare, la competenza di ordinare il ripristino dello stato dei luoghi, in presenza di opere prive o carenti di titoli edilizio-urbanistici, è in capo al Comune ai sensi del DPR 380/2001. Per quanto attiene, invero, all’adozione dei provvedimenti cautelari ed inibitori in relazione al rischio di esondazione del Torrente Fusandola, la competenza è specificamente del sindaco, ai sensi dell’art. 54 C.4 del Dlg 267/2000 e successive modificazioni, nonché in qualità di Autorità locale di Protezione civile (Dlgs n. 1/2018)”.

I firmatari

A firmare la mozione i consiglieri comunali: Roberto Celano (Forza Italia), Michele Sarno e Domenico Ventura (Fratelli d'Italia), Dante Santoro (Lega), Antonio Cammarota (La Nostra Libertà), Corrado Naddeo e Donato Pessolano (Gruppo Oltre), Catello Lambiase e Claudia Pecoraro (Movimento Cinque Stelle), Elisabetta Barone (Salerno Semplice) .