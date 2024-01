Dante Santoro sul caso della scuola Vicinanza-Pirro: ”Non rispettata equa distribuzione"

Tiene banco, nell'ambito del dibattito sul dimensionamento scolastico, il caso della Scuola Vicinanza-Pirro. Da ultime bozze, infatti, l'istituto pare essere destinato all’accorpamento con l'Ic Barra-Lanzalone. Di qui la levata di scudi di famiglie, docenti ed operatori. Ad intervenire sul caso il consigliere comunale Dante Santoro: "Non è rispettata l’equa distribuzione e perequazione nel numero di alunni che nell’accorpamento della Vicinanza-Pirro con la scuola Barra-Lanzalone sfonderebbe le 1.500 unità andando anche contro le prescrizioni ministeriali e regionali. Su temi del genere occorre avere criteri oggettivi e adeguati, altrimenti si danneggia la comunità scolastica e docente con ricadute negative sul sacrosanto diritto ad un’istruzione adeguata ed incontaminata da logiche politiche di ogni genere. Condivido l’ agitazione della comunità scolastica e non solo sul tema e seguirò in prima persona questo Dimensionamento, visti gli attuali dubbi sul criterio adottato nelle scelte, fosse anche ancora di sola proposta, dell’amministrazione comunale. Così non va bene serve rivedere la situazione della Scuola Vicinanza-Pirro. ”