Ex nave Concord e Ostello della Gioventù: le proposte di Dario Loffredo

Rendere vivibile e attrattiva l'area del sottopiazza della ex nave Concord e far ritornare a porte aperte l'ostello della gioventù di via dei Canali. Queste le due proposte avanzate dal presidente del consiglio comunale Dario Loffredo.

“Nonostante alcune criticità, se vogliamo anche fisiologiche, evidenziate da alcune categorie professionali, quella appena trascorsa è stata sicuramente una stagione estiva caratterizzata da numeri importanti per il turismo e il commercio della nostra città. Grazie a un sapiente lavoro di squadra e a un'offerta di qualità, sono stati tantissimi i turisti italiani e stranieri che hanno scelto Salerno per trascorrere le vacanze e come base operativa per visitare le nostre bellissime costiere – spiega Loffredo – Condivido però la necessità di partire da questi risultati per rimboccarsi le maniche e fare di più. Di qui ai prossimi mesi ci attendono sfide importanti e non possiamo farci assolutamente trovare impreparati. Due le priorità che a mio avviso l'amministrazione comunale deve porsi. La prima – continua il presidente del consiglio comunale – è quella di accelerare i tempi per un bando che sappia trasformare il sottopiazza della ex nave Concord in un luogo attrattivo e vivibile. La seconda riguarda invece l'ostello della gioventù di via dei Canali che deve al più presto tornare ad accogliere giovani e famiglie provenienti da tutto il mondo. E' necessario un momento di confronto e l'impegno di tutti affinché due punti strategici della città diventino o tornino ad essere preziosi attrattori”.