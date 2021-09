Davide Comunale candidato al consiglio comunale alle prossime elezioni amministrative di Salerno del 3 e 4 ottobre

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Davide Comunale, classe 99, ufficialmente candidato come Consigliere Comunale per le elezioni amministrative di Salerno 2021 il più giovane candidato della lista "SALERNO IN COMUNE" a sostegno della candidata Sindaca la preside Elisabetta Barone . "Sono il più giovane candidato della lista Salerno In Comune e ciò mi consente a maggior ragione di dire che nella cantilena “Il futuro è in mano ai giovani” nessuno ci ha mai creduto abbastanza, perché di fatto noi giovani, sempre tirati in ballo, contiamo poco o niente, sfruttati nel lavoro e strapazzati dalla vulgata che ci vuole pigri, divanisti e menefreghisti. Ma noi siamo, e dobbiamo esserlo sempre più, la forza e il futuro della nostra bella città che abbisogna di rivedere molti aspetti per un benessere diffuso ed intergenerazionale. Ho sempre notato disordine tra gli elettori nel corso degli anni, tante parole senza un reale obiettivo mirato."-dichiara Davide Comunale-poi continua:"Io, da giovane candidato, miro specialmente ai giovani, che hanno poco interesse verso il futuro, verso la politica, verso ciò che può effettuare un cambiamento. Vedo troppi ragazzi disinteressati al voto, al sociale, ai problemi del paese, ai problemi della propria città, anche perché poco guidati da chi dovrebbe aiutarli a inserirsi in società, da chi dovrebbe condurli a intraprendere un percorso formativo e a una crescita personale che li induca ad essere responsabili e, quanto più possibile, consapevoli di ciò che succede intorno a loro, capaci di essere autonomi e responsabili a 360°, perché è questo che manca alla gioventù di oggi. Se il cambiamento deve avvenire dal basso, da noi giovani che saremo il futuro, è da lì che insieme partiremo." Davide Comunale chiede ai suoi coetanei" fiducia" auspicando che il 3 e il 4 Ottobre 2021, facciano una scelta consapevole, volta ad un reale cambiamento non solo di facciata, soprattutto rivolgendo un appello ai giovani, quello di portare una ventata di novità nella Città di Salerno e cercare di essere i protagonisti del futuro che aspetta i giovani della Città. Non buttate via il vostro voto e recatevi alle urne.