Ddl Gasparri sul Parco del Cilento: costituito un comitato popolare

Il sindaco di Roscigno Pino Palmieri annuncia la costituzione di un Comitato popolare per far conoscere a tutti i cittadini il Disegno di legge depositato dal Senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri per la modifica della legge istitutiva del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni. Palmieri è il promotore di questo comitato, sostenuto dall’europarlamentare di Forza Italia Lucia Vuolo.

Il commento

“Subito dopo la tornata elettorale dell’8 e 9 giugno prossimi gireremo comune per comune - dichiara il primo cittadino - Il disegno di legge a firma del Senatore Maurizio Gasparri inizia, così, il suo iter legislativo. Gasparri è sempre stato vicino al nostro territorio e sensibile alle nostre richieste. L’iniziativa sarà sostenuta a pieno titolo dall’europarlamentare Lucia Vuolo. A noi non bastano gli annunci del pre-voto dove si dichiara che ci sarà interesse verso le aree interne. Abbiamo bisogno di fatti e di concretezza. Scenderemo in campo con un comitato popolare viaggiando comune per comune per far conoscere il Disegno di Legge Gasparri, in quanto siamo convinti che il Parco non si cambia mutando il direttivo ma cambiando le regole. Il nostro territorio è già stato troppo mortificato”