Frecciata di De Luca ai Cinque Stelle: "Non sono determinanti, a Salerno vinto senza di loro"

Nuova frecciata di Vincenzo De Luca al Movimento Cinque Stelle, con cui il suo partito, il Pd, ha stretto un’alleanza a Napoli, alcuni comuni ed in Calabria. "Per le comunali a Napoli è stata scelta la linea della Regione, partire dalla coalizione regionale aggiungendo i 5 Stelle che non sono determinanti né qui né tantomeno in Italia": a dirlo è il presidente della regione Campania parlando sul palco del teatro Bellini di Napoli alla prima giornata del Festival delle lezioni di storia.

Il governatore evidenzia come "a Milano hanno il 2,9%, a Bologna più o meno, Torino 8-9% con sindaco uscente. A Salerno vinciamo senza i 5 Stelle, in Calabria perdiamo" conclude.