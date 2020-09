De Luca verso il trionfo: le prime proiezioni "stracciano" i suoi avversari, i complimenti di Renzi

De Luca si prepara a trionfare in Campania: stando alle proiezioni di La 7, il Governatore uscente avrebbe conquistato il 66,80% degli elettori, distanziando di gran lunga gli avversari politici. Per Caldoro, il 19,20% e per la Ciarambino il 10,60%. Le due preferenze sommate, non produrrebbero i voti a favore dell'ex sindaco di Salerno. La copertura delle proiezioni studiate dalla Swg per La7, ad ogni modo, è del 4%.

Le proiezioni Rai

Poco prima delle 18.30, secondo le proiezioni della Rai con copertura pari al 15%, De Luca è in netto vantaggio con il 64,9% dei voti, seguito da Stefano Caldoro con il 20,2% delle preferenze e dalla Ciarambino con il 12,0% e Giuliano Granaro con l'1,4%.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I complimenti di Matteo Renzi a De Luca