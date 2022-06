Elezioni a Nocera, De Maio incontra i primari dell'ospedale. Cirielli: "Fare chiarezza"

E’ polemica politica a Nocera Inferiore in vista delle elezioni comunali di domenica 12 giugno. Nel mirino è finito l’incontro tra il candidato sindaco del Pd Paolo De Maio e i primari dell’ospedale “Umberto I” che sarebbe stato convocato dal direttore sanitario del Dea Nocera-Pagani-Scafati Maurizio D’Ambrosio.

L'attacco di Cirielli

Sulla questione, che sta scatenando il dibattito politico in città, interviene anche il Questore della Camera Edmondo Cirielli (FdI) che annuncia la presentazione di un’interrogazione parlamentare per chiedere al ministro dell’Interno Lamorgese di intervenire “affinché venga assicurata la legalità e la libertà di voto per la campagna elettorale a Nocera Inferiore e si verifichi in quante sedi sanitarie appartenenti all’Asl di Salerno il candidato del governatore De Luca si sia recato”. Non solo. Allo stesso tempo, il deputato salernitano di Fratelli d’Italia chiederà al ministro della Salute Speranza di “verificare che non ci siano interferenze sull’efficienza degli ospedali e della medicina del territorio da parte della politica regionale per influire sulla campagna elettorale”.