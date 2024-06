Consorzio farmacie, Celano (Fi) va alla Corte dei Conti: "Buco da undici milioni"

"Danno erariale". Lo dice senza mezzi termini il capogruppo di Forza Italia, Roberto Celano, che questa mattina ha annunciato il ricorso alla Corte dei Conti per accendere un faro sulla questione del Consorzio Intercomunale delle Farmacie, dal quale il Comune è pronto ad uscire dopo l'ok del consiglio comunale al recesso. Dalla bozza di bilancio 2022, resa nota da Celano, emerge un debito di 11 milioni e 323mila euro, che il Comune, in quanto detentore di un terzo delle quote, dovrebbe coprire sborsando 3 milioni e 774mila euro.

La denuncia

Di qui il ricorso alla Corte dei Conti: "Da questa bozza di bilancio - afferma Celano - si evince una perdita di 11 milioni e mezza e Salerno partecipa nel consorzio per un terzo e quindi dovrebbe ripianare tale perdita per quanto di sua competenza. L'ente, però, non ha accantonato tali fondi nonostante la nota sia stata protocollata il 18 marzo e nonostante siano stati approvati prima il bilancio di previsione e poi due variazioni di bilancio. La questione del consorzio merita un approfondimento e va sottoposta agli organi di controllo preposti, come farò nei prossimi giorni. Dal bilancio emergono situazioni a dir poco scabrose. Il danno erariale nei confronti delle comunità è notevole e merita di essere attenzionato".

L'interrogazione

Ad interessarsi della vicenda anche il deputato di Noi Moderati Pino Bicchielli, che annuncia un'interrogazione parlamentare ad hoc: “La situazione interna al consorzio farmaceutico - scrive Bicchielli - è preoccupante. La denuncia del consigliere Roberto Celano dovrebbe allarmare la popolazione ma anche la maggioranza Napoli. Come Noi Moderati ormai da tempo stiamo attenzionando la delicata situazione economica e finanziaria del Comune di Salerno. Ormai non stranisce più il silenzio dell’assessore al bilancio ma credo sia opportuno fare un passo indietro per provare a salvare l’ente dal dissesto - ha aggiunto il deputato salernitano - Ci aspettiamo chiarimenti dai vertici di Palazzo di città. Purtroppo siamo certi che non arriveranno ma noi non abbassiamo la guardia e chiederò al governo nazionale di prestare massima attenzione per tutelare la Città di Salerno e i cittadini salernitani, già costretti a fare i conti con tasse altissime e carenza di servizi essenziali”.