Salerno, la giunta dà il via libera al pagamento di 565mila euro di debiti fuori bilancio

La Giunta Comunale di Salerno ha approvato il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive. Il provvedimento passerà all'esame del consiglio comunale che dovrà dare il via libera definitivo alla liquidazione.

I debiti

Le sentenze in questione, per un totale di 565mila euro, riguardano il settore avvocatura (264mila), verde e rete idrica (285mila) e tributi (15mila). La copertura finanziaria per questi debiti è prevista nei capitoli del bilancio di previsione 2024-2026.