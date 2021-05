Sostegni bis, Bilotti (M5S): "Oltre 450 milioni di bonus per braccianti e pescatori"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

«Braccianti agricoli e pescatori potranno contare su una indennità una tantum grazie al lavoro del ministro Stefano Patuanelli al Dl Sostegni Bis. A tutti gli operai agricoli a tempo determinato che nel 2020 abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro sarà riconosciuto un bonus di 800 euro, per uno stanziamento complessivo di ben 448 milioni. Un aiuto esteso, come da noi fortemente richiesto, anche a favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari a cui spetterà una indennità una tantum pari a 950 euro, con uno stanziamento di 4 milioni di euro totali». Lo dichiara la deputata Anna Bilotti, esponente M5S in commissione Agricoltura a seguito dell’emanazione del Consiglio dei ministri del decreto Sostegni Bis. «Come ben sappiamo, anche in Campania, quella dei braccianti agricoli è stata una delle categorie che, eroicamente, ha continuato a lavorare in tutto il periodo del lockdown, nonostante i leciti timori di contrarre il Covid-19, e garantendo l’approvvigionamento di cibo di qualità sulle tavole di tutti gli italiani – prosegue Bilotti – Nonostante ciò, nel 2020, si è registrata una flessione delle giornate lavorative. Analoga situazione l’hanno vissuta i pescatori, principalmente a causa della chiusura delle attività ristorative. Plaudiamo, pertanto, a queste due misure che, come Movimento 5 Stelle, avevamo fortemente auspicato, rispondendo alle richieste dei sindacati agricoli e della pesca», conclude.