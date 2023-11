Strada da Cava a Vietri, Gruppo Provinciale di Fratelli d'Italia: "E' troppo pericolosa e abbandonata"

Il Gruppo Provinciale di Fratelli d’Italia in Provincia di Salerno, su sollecitazione di Gioventù Nazionale di Cava de’Tirreni, ha presentato un’interrogazione consiliare, oggi, all’amministrazione Alfieri sullo stato della sr 18 di gestione Provinciale. Negli ultimi mesi si è verificata una preoccupante serie di incidenti stradali lungo il tratto che collega Cava de’Tirreni e Vietri sul Mare, nella zona di Molina.

Si chiede se siano state espletate attività e/o emanati provvedimenti (se sì, quali) al fine di garantire nel più breve tempo possibile la messa in sicurezza dell’arteria in argomento; In particolare, se sono stati disposti i lavori di rifacimento del manto stradale, se è previsto un progetto di messa in sicurezza della carreggiata, suggerendo per tutto il tratto un delimitatore di corsia “cordolo” omologato con birilli in gomma che ha la funzione di demarcare la corsia, rifrangente, che permette una maggiore visibilità. Tutto questo eviterebbe il flusso veicolare di sorpassare e rallentare la velocità, l’introduzione di un sistema di videosorveglianza nei punti maggiormente critici Illuminazione totale del tratto. Una buona illuminazione partecipa alla sicurezza di automobilisti, motocilisti, ciclisti e pedoni aumentando la visibilità dei percorsi così riducendo le possibilità di incidenti. Dare priorità alla messa in sicurezza di questa arteria è di fondamentale importanza.