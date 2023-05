Verde pubblico, Pessolano: "Basta ingerenze del Governatore, ammetta il fallimento totale della giunta"

"Il verde pubblico a Salerno versa in condizioni pessime e la sua gestione è inadeguata ma il governatore eviti ingerenze nella governance cittadina": lo ha detto il consigliere comunale di Oltre, Donato Pessolano. "Lo scorso venerdì, nel consueto monologo televisivo del governatore, abbiamo assistito alla sua ennesima intromissione nell'operato dell'amministrazione, in cui ha contestato la gestione del verde pubblico a Salerno, invitando gli organi competenti sul tema a svegliarsi in quanto l'erba è alta in alcune aree della nostra città anche due metri", ha aggiunto.

L'osservazione di Pessolano