Comunali 2024, esulta Del Duca (Psi): “Eletti sindaci e consiglieri in tutta la provincia”

"I socialisti crescono nel salernitano e si confermano seconda forza della coalizione. Quella che si è chiusa è stata una tornata elettorale che conferma il ruolo del Psi nella provincia di Salerno". Lo afferma il segretario provinciale del Psi Silvano Del Duca che parla di "grandi risultati” per il suo partito nel salernitano.

I nomi degli eletti

Del Luca cita alcuni degli eletti: “Dall'Agro Nocerino Sarnese, dove torniamo in consiglio comunale a Sarno con Lucio Annunziata, a San Marzano con Raffaele Belvedere e a Nocera Superiore con l'elezione di Teo Oliva Galante e Marcella De Angelis. In costiera confermiamo a Minori il vicesindaco, Sergio Bonito, che ha guadagnato molto consenso a testimonianza dell'ottimo lavoro che svolge quotidianamente per la sua comunità. Importanti sono inoltre le riconferme dei sindaci socialisti. Alessandro Chiola a Montecorvino Pugliano, Mino Pignata a Oliveto Citra e Carmine Casella a Felitto. Con grande orgoglio salutiamo la riconferma in consiglio comunale a Bellizzi del segretario cittadino del Psi, Antonio Fereoli e del consigliere Gianluca D'Auria, che continueranno l'egregio lavoro dell'amministrazione guidata dal sindaco Mimmo Volpe. A Capaccio eleggiamo il consigliere comunale Luca Sabatella e torniamo in consiglio comunale a Sala Consilina con i consiglieri Antonio Santarsiere e Rosa Mega". "Ai nuovi amministratori locali socialisti - conclude Del Duca - auguriamo buon lavoro sicuri che, come da tradizione storica socialista, si impegneranno quotidianamente per lo sviluppo dei loro comuni".