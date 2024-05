Delocalizzazione del Mercato ortofrutticolo di San Marzano, Zuottolo: "Va realizzata una struttura nuova"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

È iniziata con entusiasmo la campagna elettorale di Carmela Zuottolo, che si è ricandidata a sindaco di San Marzano sul Sarno con una lista composta da volti nuovi, pronta a riprendere il governo della città dopo il tradimento degli alleati che ha portato alla sfiducia nei mesi scorsi. Con rinnovato entusiasmo, la Zuottolo punta su progetti ambiziosi e innovativi per il futuro della comunità marzanese.

Tra i punti principali del programma elettorale della Zuottolo spicca la delocalizzazione del Mercato ortofrutticolo. "Il nostro obiettivo è realizzare una struttura nuova, moderna ed efficiente per il Mercato ortofrutticolo," ha dichiarato. "Abbiamo scelto di collocare il nuovo mercato nella zona Ati, ceduta gratuitamente al comune dal proprietario, come previsto dal Piano urbanistico comunale. Sarà situato in un'area più ampia e di forma regolare, ideale per un progetto ottimizzato, con un edificio compatto e funzionale, energeticamente sostenibile e con ridotto impatto acustico".

La nuova posizione del mercato, vicino alle principali vie di comunicazione, come viale Roma e all'imbocco della Statale 268 che collega il Salernitano con il Napoletano, che rappresenta un vantaggio strategico per gli operatori. "Vogliamo agevolare gli operatori nella loro attività, migliorando la gestione e la capacità operativa con spazi accessori e un piccolo laboratorio di trasformazione per incentivare la produzione di nuovi prodotti a carattere territoriale," aggiunge la Zuottolo. "Questa soluzione è ottimale rispetto all’area attuale in via Gramsci, che potrà essere oggetto di un importante intervento di riqualificazione urbana una volta trasferito il mercato".

La Zuottolo sottolinea che la realizzazione del nuovo mercato sarà finanziata con fondi strutturali del recovery fund o attraverso project financing. "Abbiamo le risorse e le idee per portare avanti questo progetto ambizioso e necessario per la nostra città".Riguardo alla politica, Carmela Zuottolo è voluta ripartire con un team completamente nuovo, privo di coloro che le hanno voltato le spalle in un momento cruciale. "Sono determinata a ricominciare con una squadra di persone nuove, motivate e leali," afferma la Zuottolo. "Il tradimento degli alleati è stato un duro colpo, ma ha anche rafforzato la mia determinazione a lavorare per il bene della comunità marzanese. Il nostro comune merita un’amministrazione forte, unita e orientata al progresso".