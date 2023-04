Bicchielli (NM): "Alfieri, dopo le fritture l’insulto alla democrazia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

“Siamo certi che fra gli allarmi per la tenuta democratica del nostro Paese, che quotidianamente il Pd ci ammannisce, troverà spazio l’incredibile esternazione del presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, già pervenuto agli ‘onori’ delle cronache per le sue offerte di fritture di pesce alla campagna referendaria 2016. Alfieri, a chi lo contestava nel merito della sua posizione contraria alla bretella viaria nel suo territorio, ha risposto affermando che ‘la democrazia fa rima con idiozia’. Siamo certi che un partito che si chiama ‘democratico’ non mancherà di rilevare come una contraddizione insanabile le parole di un proprio esponente così di rilievo. Siamo anche sicuri che, alla luce di quanto accaduto, da qui al 25 aprile le lezioncine di democrazia del Pd caleranno di intensità per evidente inadeguatezza del pulpito dal quale vengono pronunciate”. Lo dice il vicecapogruppo di Noi Moderati, Pino Bicchielli.