Mancata approvazione del Conto Consuntivo: il Prefetto diffida il Comune di Salerno

"Ormai l'amministrazione comunale di Salerno è allo sbando totale. Ecco la diffida del Prefetto che intima l'approvazione del Conto Consuntivo entro 20 giorni".

Lo ha detto il consigliere comunale di Forza Italia, Roberto Celano che ha oggi pubblicato integralmente la diffida del Prefetto sui social. Il motivo è dunque la mancata approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2020 da parte di Palazzo di Città. Qualora il consiglio non rispettasse il termine di 20 giorni fissato per l'approvazione, dunque, verrebbe avviata la procedura per lo scioglimento del consiglio stesso.