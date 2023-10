Pagani, dimensionamento scolastico cittadino: "Facciamo chiarezza"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Dimensionamento scolastico delle scuole del territorio, mi corre l’obbligo di fare chiarezza su una situazione che mi sta particolarmente a cuore e a cui ho dedicato circa un anno di lavoro in sinergia con il consigliere provinciale, Gerardo Palladino. Il dimensionamento scolastico cittadino è un’azione obbligata che sta investendo tutta Italia su mandato del Ministro Valditara. Abbiamo già avuto modo di spiegare che il Comune di Pagani aveva il suo punto dolente in particolare sull’autonomia didattica della scuola media Criscuolo, che su input della Regione sarebbe dovuta essere accorpata ad altra direzione didattica per raggiungere la quota media di alunni così come previsto dalle normative. Dall’altra parte l’I.C. Sant’Alfonso ha iscritti che di numero avrebbero preoccupato in prospettiva nei prossimi anni. Quindi la nostra azione è stata duplice: da una parte accorpare l’autonomia didattica di scuola media Criscuolo e Terzo Circolo Didattico, creando il secondo Istituto Comprensivo di Pagani, senza ledere la vicinanza geografica alle scuole dei cittadini di periferia, e dall’altra rafforzare l’I.C. Sant’Alfonso con l’annessione del plesso Flaucinola, che a seguito dell’accorpamento con il plesso Mangioni (chiuso da questo settembre) conta circa 90 iscritti.

Il fenomeno della decrescita delle nascite è nel pieno ormai da qualche anno e non si arresterà. Dunque la nostra azione agisce in prospettiva e soprattutto punta a lavorare su quello che è nelle nostre possibilità gestire: bloccare il fenomeno della migrazione verso le scuole di altri territori. Questo è possibile attraverso un’offerta formativa scolastica sempre più attraente. Questa la verità dei fatti. Il nostro interesse è salvaguardare esclusivamente i cittadini e gli studenti, il cui benessere è la nostra priorità assoluta, tutti gli altri discorsi o polemiche sono fuori dalla nostra logica.