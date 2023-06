Forza Italia a Sarno, Celano sulle dimissioni di Agovino

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Forza Italia a Sarno cresce e si apre a tante donne ed uomini che intendono dare un contributo fattivo alla città, anche in vista delle prossime elezioni amministrative.

Un plauso va alla classe dirigente locale ed un ringraziamento, in particolare, a Giuseppe Agovino, storico riferimento locale del partito, che ha deciso di dimettersi dal Consiglio Comunale per costruire una squadra sempre più forte ed allargare la partecipazione e consentire ad un giovane e valido professionista, Antonio Mancuso, di acquisire esperienza nel civico Consesso. Un grazie va anche ai coordinatori Veronica De Filippo e Pino Mancuso, per il lavoro profuso. Lo spirito di squadra e la coesione, oltre che l'impegno e le capacità indubitabili dell'intera classe dirigente, consentiranno a Forza Italia di avere risultati importanti e di poter essere determinante alla vittoria del cdx alle prossime elezioni amministrative.

Roberto Celano - vice coordinatore regionale FI