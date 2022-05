Comune di Battipaglia, si dimette l'assessore all'Urbanistica

Ha rassegnato le dimissioni, l'assessore comunale all'Urbanistica di Battipaglia, Gianpaolo Lambiase: l'ufficialità è avvenuta questa mattina con la protocollazione della mail con la quale, lo scorso 26 aprile 2022, aveva annunciato la sua intenzione di lasciare l'incarico conferitogli dalla sindaca Cecilia Francese. La mail è indirizzata alla prima cittadina e alla segretaria generale Clara Curto.

La lettera di Lambiase

Ill.ma Sindaca Cecilia Francese, nei prossimi giorni non potrò assicurare la mia presenza costante al Comune, come nei mesi passati, presenza necessaria, che mi ha consentito un rapporto diretto con gli uffici, utile ad elaborare “programmi” e la documentazione amministrativa, relativi alle numerose deleghe assessoriali a me affidate. Ti ringrazio per la fiducia che hai riposto nella mia persona. Ritengo però opportuno, per non rallentare l'azione dell'Amministrazione Comunale, abbandonare gli incarichi a me affidati e dimettermi dalla carica di Assessore della Giunta Comunale di Battipaglia. Oltre a ringraziare te, ringrazio la dottoressa Curto, i colleghi Assessori ed i vari impiegati comunali con i quali ho avuto l'onore di collaborare.

Le dimissioni sono state “congelate” dalla sSindaca lo scorso 26 aprile in attesa di un ripensamento dell'assessore Gianpaolo Lambiase. Ripensamento che non è avvenuto. "Ringrazio Gianpaolo Lambiase per il suo prezioso contributo che ha riservato all'amministrazione comunale quale assessore all'urbanistica. Purtroppo ha deciso di lasciare per questioni personali. Già il 26 aprile si era espresso in merito inviandomi le dimissioni. Ho sperato potesse cambiare idea. Ora si procederà, in tempi rapidi, alla nomina di un valido sostituto per un ruolo così delicato, anzi cruciale per la nostra città. L'approvazione del nuovo Puc è dietro l'angolo".