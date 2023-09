Manifestazione per chiedere le dimissioni del sindaco sabato 23 settembre alle 18 in piazza Municipio a Nocera Inferiore dopo lo scoppio del caso delle social card a tre assessori della giunta De Maio.

La manifestazione

"Se i furbetti della social card avrebbero dovuto dimettersi immediatamente - scrive nella nota Potere al Popolo - lo stesso possiamo dire oggi del sindaco Paolo De Maio, a seguito della sua presa di posizione netta in difesa dei furbetti, ridicolizzata anche da tg e quotidiani nazionali. Il Sindaco De Maio ha dimostrato quale sia il suo unico interesse in questa vicenda: difendere la sua cerchia di amici della cosiddetta 'Nocera bene' per tutelare, in realtà, un intero sistema di potere, corporativista, che da decenni forma una cappa asfissiante sulla nostra città, che tramanda quote di potere di generazione in generazione, impedendo qualsiasi tipo di rinnovamento che possa mettere al centro gli interessi della maggioranza della popolazione. È questo sistema di potere che il sindaco sta difendendo, ecco perché goffamente prova a sminure e a giustificare questa vicenda. Ormai è chiaro: il sindaco De Maio è complice di questo sistema, ne è parte, ed è per questo che chiediamo anche le sue dimissioni".