Dimissioni Picardi, il sindaco: "Non gli sono state richieste, ora andiamo avanti"

“Il direttore Picardi, che ringrazio per l’opera svolta fino ad oggi, mi ha inviato una lettera di dimissioni irrevocabili che non gli sono state richieste”. A precisarlo, questa mattina, è stato il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli sollecitato dai giornalisti, a Palazzo di Città, in merito al passo indietro del direttore generale Matteo Picardi. Il primo cittadino ha precisato: “E’ stata sua autonoma iniziativa, perché ha ravvisato, da quanto leggo, una difficoltà a contemperare l’attenzione dovuta agli aspetti della macchina comunale con l’attenzione dovuta con la gestione di Sistemi Salerno. E quindi ha ritenuto, responsabilmente, di dedicarsi a quanto faceva elettivamente a Sistemi Salerno".

Il bilancio

Il primo cittadino è tornato anche sulla votazione del bilancio di previsione: "L’errore del bilancio è stato prontamente corretto perché poteva essere prontamente corretto. Il nostro bilancio era ed è sostenibile, anche in considerazione delle altre voci che sono entrate e non erano state contemperate. E’ stata una cosa corretta e rimediato. Il bilancio del Comune di Salerno è complesso, importante dal punto di vista delle quantità economiche. E quindi c’è una possibilità di qualche errore. E’ stato un errore, non un falso, che è stato corretto il giorno dopo”.

Il successore di Picardi

Al momento, il Comune non nominerà un nuovo direttore generale. “Non stiamo facendo queste valutazioni. Il corpo dei dirigenti comunali riesce a sostenere tranquillamente la vita dell’amministrazione. Naturalmente, faremo una riflessione se è il caso di verificare altri direttori generali oppure lasciare le cose così. Noi abbiamo la fortuna di avere un segretario generale di grande prestigio, la dottoressa Menna, che è in grado di sopperire a tutte le difficoltà che eventualmente dovessero sorgere” ha concluso Napoli.