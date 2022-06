Polverificio Borbonico di Scafati: De Marino e Nappo si dimettono dal "Comitato per la Salvaguardia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Di seguito la lettera di dimissioni di Espedito De Marino e Salvatore Ciro Nappo indirizzata al sindaco di Scafati:

Illustre Sign. Sindaco,

Le comunichiamo le Dimissioni da Presidente e da Componente il "Comitato per la Salvaguardia, la Conservazione, la Promozione, la Fruizione e la Valorizzazione del Polverificio Borbonico di Scafati". Una scelta sofferta ma meditata, pregna di tristezza ma consapevole d’aver fatto tutto quanto possibile per mettere in campo un rilancio vero, adeguato, lungimirante atto non solo a riqualificare il prestigioso sito ma a renderlo epicentro di una rinnovata stagione socio – culturale degna di una città importante come Scafati.



Dal 4/12/2021 tante le iniziative messe in campo certi che le proposte legate al Polverifico avrebbero portato in città nuova linfa per le attività imprenditoriali, sociali, culturali per affrontare la stagnante situazione economica che attanaglia ancor di più il tessuto sociale del nostro paese aggravata dalla pandemia e oggi anche dalla guerra.

Purtroppo l’Amministrazione da Lei guidata non ha mai effettivamente, con convinzione, deteminazione, lungimiranza, valorizzato la nostra appassionata “Azione” e quindi tutto il percorso immaginato non si è avviato. Non ultima la questione legata alla Soprintendenza di Pompei che chiede a quella di Salerno di avocare a se il nostro amato Polverificio.

Se pur la faccenda risulta legata a norme Ministeriali e ad indirizzi politici Romani, lo scrivente non si è sottratto ad indirizzare una “Lettera aperta” alla Soprintendente di Salerno scongiurando l’esproprio, ma anche qui l’Amministrazione non ha condiviso il pensiero del “Comitato”. Siamo arrivati all’estate e dopo aver con vari incontri rappresentato l’opportunità di far rivivere il polverificio con iniziative artistiche, culturali e di spettacolo (avevamo allestito un progetto dal titolo “E quindi uscimmo a rivedere le stelle” …) mentre a noi fù scritto (conservo ovviamente i messaggi) “trovate gli sponsor x le iniziative del polverificio (Come se fosse

un fatto privato – personale)” l’Amministrazione metteva in campo iniziative (di pregio e buone per la città, su questo non vi è dubbio e non è in discussione il fatto che dovevate chiedere il permesso al Comitato, ci mancherebbe altro …) con soldi pubblici

senza manco discuterle col “Comitato” considerando che c’era stato un impegno “Politico” nel concordare le iniziative Culturali per dare “visibilità” anche al sito.

Come vede Sign. Sindaco mai c’è stata la vera convinzione di sostenere in città un nuovo percorso legato al turismo, valorizzando quindi il Polverificio, ritenendolo “trait d’union“ fra Pompei e Scafati (Turismo religioso … Scafati conserva il certificato di nascita di Bartolo Longo, …), cerniera cultural/turistica fra le costiere amalfitana e sorrentina.

Il complesso Monumentale del Real Polverificio Borbonico è per Noi parte integrante del tessuto urbano, sociale, è elemento

imprescindibile di identificazione del territorio, resta un polo fondamentale per la crescita culturale della città, uno spazio lacui memoria storica non puo’ essere delusa. I giovani lo rivendicano, gli artisti lo ansimano, gli anziani lo invocano, le famiglie vorrebbero abitarlo.

Non deluda tante aspettative, già il paese vive angosce, preoccupazioni, smarrimento, depressione economica e sociale, … e quando ripenserà ad un nuovo “Comitato” lo faccia con la consapevolezza di dover investire sul serio, se non in denaro almeno in passione con tanta, ma tanta lungimiranza

L’occasione ci è gradita per porgere i più deferenti saluti.

Espedito De Marino

Salvatore Ciro Nappo