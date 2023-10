Battipaglia, Anzalone e Balestrieri all'attacco: "Dimissioni Rocco? È in atto un gioco delle poltrone"

"Non ci sorprende il comunicato stampa da libro Cuore della sindaca Cecilia Francese sull'addio all'assessore alla cultura Silvana Rocco". È quanto scrivono i consiglieri comunali Salvatore Anzalone e Vito Balestrieri, che nel consiglio comunale di lunedì scorso hanno annunciato la decisione di lasciare la maggioranza e di dichiararsi indipendenti.

La nota

Secondo i due consiglieri la maggioranza ha messo l'assessore Rocco "nelle condizioni di lasciare l'incarico". "Nel ringraziare l'assessore alla Cultura per il grande contributo dato - scrivono Anzalone e Balestrieri - stigmatizziamo il gioco delle poltrone che si sta mettendo in atto per comporre i numeri della maggioranza nel consiglio comunale. Questi comportamenti confermano, qualora ve ne fosse bisogno, che la nostra scelta di uscire da lla maggioranza era l'unica scelta possibile".