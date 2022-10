Terremoto politico ad Agropoli: si dimette la vicesindaca D'Arienzo

Si è dimessa da assessore e vicesindaco di Agropoli, Maria Giovanna D’Arienzo, per motivi personali ma anche politici. Come riporta Infocilento, Maria Giovanna D’Arienzo ieri non avrebbe partecipato alla riunione di maggioranza convocata per affrontare i temi del consiglio comunale di oggi.

Il precedente

D’Arienzo che aveva deleghe anche al centro storico e alla qualità della vita, sarebbe stata privata delle funzioni legate all’assessorato alle politiche sociali, in quanto il sindaco aveva disposto le deleghe inerenti alla disabilità, ai rapporti con il centro sociale polivalente e alle politiche di integrazione, al consigliere comunale Rosario Bruno.